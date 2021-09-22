В Екатеринбурге 58-летняя женщина потеряла 1.6 миллиона после разговора с мошенниками

Специалист сообщил, что на ее имя оформляют кредит, и нужно срочно спасать сбережения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 58-летняя жительница Екатеринбурга потеряла 1.6 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности кредитной организации. Специалист сообщил, что на ее имя оформляют кредит, и нужно срочно спасать сбережения.

- Звонившая убедила собеседницу самой оформить несколько займов, а полученные деньги в целях безопасности перевести на «защищенные» корпоративные счета. Таким образом, по словам неизвестной, кредитные заявки, которые оформили мошенники, будут аннулированы, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина последовала инструкциям мошенников. А, когда звони от них прекратились, она поняла, что ее обманули. Сейчас силовики пытаются вычислить злоумышленников.