В Екатеринбурге 58-летняя женщина потеряла 1.6 миллиона после разговора с мошенниками

Специалист сообщил, что на ее имя оформляют кредит, и нужно срочно спасать сбережения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 58-летняя жительница Екатеринбурга потеряла 1.6 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности кредитной организации. Специалист сообщил, что на ее имя оформляют кредит, и нужно срочно спасать сбережения.
- Звонившая убедила собеседницу самой оформить несколько займов, а полученные деньги в целях безопасности перевести на «защищенные» корпоративные счета. Таким образом, по словам неизвестной, кредитные заявки, которые оформили мошенники, будут аннулированы, - отметили в УМВД России по Екатеринбургу.
Женщина последовала инструкциям мошенников. А, когда звони от них прекратились, она поняла, что ее обманули. Сейчас силовики пытаются вычислить злоумышленников.