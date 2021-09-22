Волонтеры высадят 18 тысяч деревьев на Урале

Посадки пройдут 25 сентября и 2 октября в Артемовском районе. Фото: «РусКлиматФонд»

В Свердловской области осенью 2021 года волонтеры высадят 18 тысяч деревьев. В почву опустят сеянцев ели и сосны.

- Этой осенью волонтерские посадки пройдут 25 сентября и 2 октября в Артемовском районе, близ деревни Малое Трифоново, - говорится в сообщении «РусКлиматФонда», который организовал акцию.

Активисты планируют высадить по девять тысяч сеянцев ели и сосны. Поучаствовать в посадке может любой желающий. Волонтерам будут предоставлять трансфер, горячее питание, перчатки и инвентарь. При этом добровольцы весной 2021 года уже высадили восемь тысяч саженцев в Сухоложском лесничестве.

Волонтеры отвечают, что летом 2021 года было много лесных пожаров и пострадали деревья. Однако засеять места, где еще недавно был огонь, нельзя. Это можно будет сделать только через несколько лет, когда почва станет пригодной для растений. В 2021 году посадки пройдут там, где несколько лет назад были пожары, незаконные вырубки и сильные ветра.

Ранее в Екатеринбурге начали высаживать деревья с фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера», который закончился 29 сентября. 2 сентября четыре боярышника посадили на пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева и еще два на площадке у киноконцертного театра «Космос». 3 сентября у «Космоса» также посадили три яблони и клен, а на территории Исторического сквера две ивы.

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