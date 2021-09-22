На Урале парни после неудачной попытки взломать банкомат, вынесли из магазина коньяк

Банкомат сильно пострадал, но деньги остались в нем. Фото: пресс-группа «МО МВД Верхнепышминский»

Ночью, 21 сентября в поселке Исеть неизвестные попытались взломать банкомат в магазине «Магнит». Сообщение об этом происшествии появилось в социальной сети «Вконтакте» в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Два злоумышленника взломали запасной вход и пробрались в магазин. Их целью был банкомат, который стоял перед входом в торговый зал. Они попытались разломать его со стороны слота для карт и сбоку. Но у них ничего не вышло. Чтобы не уходить с пустыми руками, хулиганы стащили с полки четыре бутылки коньяки и ретировались. Полиция проверяют данную информацию.

Воришки разворотили конструкцию, но цели не достигли. Фото: пресс-группа «МО МВД Верхнепышминский»

- По данному факту территориальным ОВД анализируются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются очевидцы. По итогам работы полиция примет обоснованное процессуальное решение, - отметили в пресс-группе «МО МВД Верхнепышминский».