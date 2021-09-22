Мэрия опубликовала график закрытия Макаровского моста в октябре

Дорожные работы ведутся на участке в 255 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожники определились с графиком закрытия движения по Макаровскому мосту. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

Движение будет перекрыто по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до Гражданской. Дорожные работы ведутся на участке в 255 метров.

В октябре движение будут перекрывать по следующему графику:

- с 1 по 4 октября с 21:00 до 05:00

- с 8 по 11 октября с 21:00 до 05:00

- с 15 по 18 октября с 21:00 до 05:00

- с 22 до 25 октября с 21:00 до 05:00

- с 29 октября по 1 ноября с 21:00 до 05:00

Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

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