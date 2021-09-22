Мэрия опубликовала график закрытия Макаровского моста в октябре

Дорожные работы ведутся на участке в 255 метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дорожники определились с графиком закрытия движения по Макаровскому мосту. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.
Движение будет перекрыто по улице Челюскинцев от улицы Бориса Ельцина до Гражданской. Дорожные работы ведутся на участке в 255 метров.
В октябре движение будут перекрывать по следующему графику:
- с 1 по 4 октября с 21:00 до 05:00
- с 8 по 11 октября с 21:00 до 05:00
- с 15 по 18 октября с 21:00 до 05:00
- с 22 до 25 октября с 21:00 до 05:00
- с 29 октября по 1 ноября с 21:00 до 05:00
Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.
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