Когда дождь за окном: что чаще смотрят осенью, чтобы не замерзнуть

Фото: пресс-служба «Билайн»

Вместе с первыми холодами в нашу жизнь врывается осень, и мы начинаем лихорадочно искать, чем нам заняться в дождливые вечера. Но на самом деле, наступление осени – это совсем не повод грустить и с тоской вспоминать теплые летние дни, а отличный шанс, чтобы заняться всем тем, на что в летней суматохе просто не хватало сил. Например, можно устроить себе долгожданный осенний киномарафон. Вместе с экспертами «Билайн.Аналитика» рассказываем вам, какие фильмы спасут вас от осенней хандры и как получить к ним доступ сразу в 4-х онлайн-кинотеатрах.

Давайте признаем: осень – это лучшее время, чтобы с чистой совестью остаться дома и посмотреть все те фильмы и сериалы, которые вы откладывали в долгий ящик. Теплый плед, чашка горячего чая и хорошее кино – такой вариант осенних вечеров выбирают многие.

Это подтверждают и эксперты «Билайн.Аналитики», которые выяснили, что количество потребляемого контента в осенний и зимний периоды значительно превышает летние показатели. Так, с августа 2020 года по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев – вплоть до середины августа – снова снизилось на 55%.

Фото: пресс-служба «Билайн»

Также интересно, как меняются настроения россиян со сменой сезона: если летом самым популярным жанром у абонентов была драма (14,5%), то осенью на первое место выходят приключенческие фильмы (20,2%). В зимние же месяцы жители чаще выбирают боевики (15,5%), приключения (16,6%) и комедии (11,6%).

Фото: пресс-служба «Билайн»

В сервисе Билайн ТВ вы сможете найти отличное кино любого жанра на каждый вечер, а акция «Смотри что в голову придет» даст возможность бесплатно смотреть контент сразу от 4-х онлайн-кинотеатров – ViP Play, IVI lite, more.tv и «Билайн ТВ»*. А для того, чтобы вы не тратили время на поиск фильмов, мы подготовили небольшую подсказку, что можно посмотреть по подписке уже сейчас.

Фото: пресс-служба «Билайн»

Еще вместе с Билайн ТВ вы сможете устроить киносеанс не только у себя дома, но и успеть досмотреть последние минуты серии по дороге на учебу или работу. А качественный интернет не даст фильму или сериалу остановиться на самом интересном месте, и вы ни за что не пропустите спасение главных героев из ловушки или долгожданное признание в любви.

К одному аккаунту в сервисе можно подключить до 5 различных устройств, так что все споры о том, что смотреть, останутся в прошлом. Каждый сможет наслаждаться любимым контентом, когда и где ему удобно.

*С 30.08.21 по 31.10.21 абонентам – физ. лицам ряда тарифов предоставляется доступ к подписке «4в1» в «Билайн ТВ» (12+) на 1 или 3 мес., далее стоимость подписки – 399 р./мес. Недоступно абонентам с активированной подпиской «4в1». Организатор и правила акции на beeline.ru.