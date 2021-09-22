В уральском доме для престарелых двое постояльцев скончались от коронавируса

Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В уральском доме престарелых двое постояльцев скончались от коронавируса. История произошла в конце 2020 года в Красноуфимке. Тогда в заведении произошла вспышка COVID-19, два случая закончились летальным исходом. После этого началась проверка, которая выявила ряд серьезных нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов.

- Так у лиц, поступавших в Дом престарелых, отсутствовали какие-либо лабораторные исследования, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Пожилые люди с признаками инфекционного заболевания не помещались в изолятор, - отметили в пресс-службе областного суда.

Сотрудников, которые контактировали с заболевшими, не отправляли в обсерватор, также здесь не проводилась надлежащим образом обработка постельных принадлежностей, ни у работников, ни у постояльцев не было никаких прививок. Все это привело к заражению девяти человек, двое из которых умерли.

По решению суда индивидуального предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей. Бизнесмен пытался оспорить этот вердикт, однако оно осталось без изменений и вступило в законную силу.