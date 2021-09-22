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Общество22 сентября 2021 15:53

Очереди в детских поликлиниках на Урале снизят за счет медосмотра в школах

Классы, которые уходили на карантин, должны пройти обследование, чтобы вернуться к учебе
Анастасия ШИПИЦИНА
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На Урале пытаются снизить нагрузку на поликлиники

На Урале пытаются снизить нагрузку на поликлиники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области нашли способ снизить очереди в детских поликлиниках. Об этом на брифинге заявил замгубернатора региона Павел Креков.

- Чтобы было меньше людей в поликлиниках, постараемся максимальное количество осмотров реализовывать в учебных заведениях, - сказал он.

Креков отметил, что это поможет снять нагрузку на детские больницы. Также он объяснил очереди тем, что классы, которые уходили на карантин, возвращаются к учебе. Для того, чтобы вернуться на занятия, ученики должны пройти медосмотр. Вот они и идут в больницы.

Ранее стало известно, что очереди начали скапливаться в детских больницах Нижнего Тагила. В Минздраве свердловской области объяснили, что это связано с увеличением болеющих в связи с сезонным подъемом заболеваемости. Дети начинают болеть из-за холода на улице, отсутствия отопления в квартирах и учебных учреждениях.