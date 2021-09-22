На Урале появятся две школы, построенные через механизм государственно-частного партнерства

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области появятся две школы, которые построят с помощью механизма государственно-частного партнерства. Известно, что к 2023 году учебное учреждение возведут в Верхней Пышме. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.

- Государственно-частное партнерство – это сравнительно новая история для школьного строительства. Но очень перспективная. До этого у нас все строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы, - написал губернатор в своем Instagram.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге мэрия объявила о строительстве школы № 41 в в рамках концессионного соглашения, она появится по адресу улица Котельникова, 5а. Подобный проект в уральской столице реализуют впервые. Ранее здание учебного заведения снесли из-за его аварийности.