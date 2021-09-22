В ДТП на Вторчермете пострадали двое детей

Авария произошла 22 сентября около 11:00. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В аварии с Lexus и Volkswagen на улице Селькоровская пострадали 3-летняя и 5-летняя девочки. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Дети ехали в специальных автокреслах в машине Volkswagen Polo. За рулем была 47-летняя женщина.

- Сотрудникам ГИБДД женщина пояснила, что выехала на перекресток для поворота налево, не заметив знака «Движение направо». При совершении маневра приближающийся автомобиль слева она видела, но так как он был далеко, решила, что успеет проехать перекресток, - говорится в сообщении Госавтоиспекции.

У водителя Volkswagen Polo стаж вождения составляет 17 лет. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате женщина въехала в Lexus RX-300, который двигался по улице Селькоровская в сторону Патриса Лумумбы. Авария произошла 22 сентября около 11:00. Детей доставили в детскую больницу №9. У 3-летней девочки ушиб мягких тканей лица, а у 5-летней ушиб мягких тканей левого плеча.

У водителя Volkswagen Polo стаж вождения составляет 17 лет. Женщина ни разу не привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дородного движения. Она прошла освидетельствование, которое показало, что она была трезва.

Сотрудники ГИБДД на месте аварии провели замеры и составили документы. Сейчас ведется дознание.

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