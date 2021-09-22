СвЖД проведет урок безопасности для школьников на станции Невьянск

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Он будет посвящен изучению правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники СвЖД объяснят школьникам, почему нельзя нарушать правила, а также проведут экскурсию по станции и вокзалу, покажут тематический фильм.

Ребятам также будет предложено на посадочных платформах и в местах перехода через железнодорожные пути нанести несмываемые предупреждающие надписи: «Берегись поезда!», «Сними наушники и капюшон!», «Сократил путь – попал под поезд!», «Мама, возьми меня за руку!» и другие. Эти надписи призывают быть внимательными в зоне движения поездов, не пользоваться гаджетами, не оставлять без присмотра маленьких детей. Участие в профилактической акции поможет ребятам лучше усвоить правила и закрепить навыки безопасного поведения.

Профилактика детского травматизма является одной из приоритетных задач железнодорожников. Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно оценить ситуацию. Оставленные без присмотра, они нередко оказываются в опасной близости от магистрали и страдают из-за собственных неосмотрительных действий: забираются на крыши вагонов, запрыгивают на подножки движущегося поезда, находятся на железнодорожных объектах в наушниках, переходят пути в неположенном месте, перелезают через автосцепные устройства между вагонами.

С начала 2021 года в границах Свердловской железной дороги травмировано пятеро несовершеннолетних, трое из которых погибли (за аналогичный период 2020 года травмировано 6 детей, все – со смертельным исходом).

Зачастую негативное влияние на поведение подростков оказывает отрицательный пример взрослых, нарушающих правила безопасности.