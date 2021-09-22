Жителя уральского городка объявили в розыск, а позже отправили в колонию под конвоем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Березовского пойдет под суд за отказ ехать в исправительную колонию. Все началось еще в июле 2020 года, тогда 41-летнего мужчину осудили уклонение от уплаты алиментов, ему назначили семь месяцев исправительных работ, однако он не захотел выполнять эти обязательства .

- Данный вид наказания был заменен судом на лишение свободы на срок два месяца и семь дней с отбыванием в колонии-поселении, с возложением на осужденного обязанности самостоятельно следовать в колонию за счет государства, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В январе 2021 года мужчина получил на руки билет до Республики Коми, а также предписание. Однако прибыв на вокзал, уралец сдал «талон» в кассу, получил 2.5 тысячи рублей и скрылся.

Жителя уральского городка объявили в розыск, а позже отправили в колонию под конвоем. Чуть позже возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Расследование находится на контроле прокуратуры.