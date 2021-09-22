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Происшествия22 сентября 2021 15:10

После стрельбы в Перми Росгвардия начнет проверять вузы Екатеринбурга

Также к проверкам подключится и прокуратура
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Силовики будут проверять безопасность в учебных заведениях

Силовики будут проверять безопасность в учебных заведениях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура и Росгвардия устроят массовые проверки вузов. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах.

- Проверки связаны со стрельбой в Перми. В ходе них будет проверяться, насколько хорошо в вузах осуществляется безопасность, - рассказал наш собеседник.

После трагедии в соседнем регионе футбольный матч «Урала» с московским «Локомотивом», начался с минуты молчания.

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли шесть человек.