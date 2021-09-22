После стрельбы в Перми Росгвардия начнет проверять вузы Екатеринбурга

Силовики будут проверять безопасность в учебных заведениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура и Росгвардия устроят массовые проверки вузов. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в правоохранительных органах.

- Проверки связаны со стрельбой в Перми. В ходе них будет проверяться, насколько хорошо в вузах осуществляется безопасность, - рассказал наш собеседник.

После трагедии в соседнем регионе футбольный матч «Урала» с московским «Локомотивом», начался с минуты молчания.

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли шесть человек.