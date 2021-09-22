Свердловских школьников не планируют переводить на дистант

Павел Креков сказал, что школьников не планируют массово переводить на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников в Свердловской области не планируют переводить на дистанционное обучение из-за повышения уровня заболеваемости респираторными инфекциями, а также коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- На сегодняшний день у нас рекомендации переводить школьников на дистант, - говорит Павел Креков.

По его словам, в настоящее время 2% учащихся в Свердловской области сейчас находятся на карантине из-за COVID-19 или ОРВИ. Для того, чтобы отправить класс на карантин, достаточно заболеть одному ученику.

Часть классов, по заверению Павла Крекова, уже вернулась к процессу обучения после карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 сентября 2021 года. Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области (подробнее)

В 2021 году грипп пришел на Урал раньше, чем в прошлые годы. В Свердловской области уже фиксируются случаи опасного заболевания (подробнее)