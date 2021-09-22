Свердловская область обновила рекорд по смертности от коронавируса

Также за сутки выявили 515 новых случаев заражения инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки от корнавируса умерли 38 уральцев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число погибших от COVID-19 в регионе составило 5 976 человек. Также за сутки выявили 515 новых случаев заражения инфекцией. Из них 122 человека с подтвержденным диагнозом из Екатеринбурга.

С начала пандемии коронавирусом заболели 134 769 свердловчан. Из общего числа зараженных 124 293 людям удалось выздороветь. Также за минувшие сутки из больниц выписали 471 человека.

Уральские врачи оценивают состояние 634 пациентов с коронавирусом как тяжелое. Из них 389 находятся в реанимации. 300человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее стало известно, что Свердловская область вошла в пятерку регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус. Урал занял четвертую строчку этого рейтинга. Его обогнали только Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

По данным на 22 сентября 2021 года, в Свердловской области сделали 187,7 миллиона лабораторных исследований на коронавирус. Россия заняла второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

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