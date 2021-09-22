Из-за ОРВИ и COVID-19 на карантин ушли 2% уральских школьников

Часть классов отправлены на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за заболевания респираторными инфекциями и коронавирусом на карантин вынуждены в сентябре уйти 2% школьников Свердловской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- У нас сейчас в общей сложности около 2% школьников находятся на карантине. Пока это небольшая цифра. Заболеть может один, на карантин отправят всех, этого не надо бояться, - говорит Павел Креков.

Часть классов, отправленных на карантин в начале нового учебного года, уже начали возвращаться в школы.

Сейчас в Екатеринбурге и Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа. Сейчас от этого заболевания привито 600 тысяч жителей региона.

Напомним, что 22 сентября 2021 года в Свердловской области зафиксирован новый рекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки зафиксировано 38 случаев гибели от COVID-19.

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