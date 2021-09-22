В Кировском районе открылась новая детская поликлиника

Фото: Минздрав Свердловской области

В Кировском районе Екатеринбурга открылась новая Детская городская поликлиника №13. В здании впервые в городе использовали инновационные технологии вентиляции, которая полностью обновляет воздух, очищая его от вредоносных микробов и вирусов. Система позволяет получать свежий воздух в помещении без проветривания и сквозняков.

В поликлинике есть консультативно-педиатрическое отделение, диагностическая служба (рентген кабинет, кабинет УЗИ, ЭКГ и холтер), а также отделение восстановительной медицины и дневного стационара на 20 мест. Всего в сутки медики поликлиники смогут принимать до 170 детей.

- В планах оборудовать кабинет воспитания здорового ребенка, парковку для автотранспорта посетителей, система электронного управления очередью в кабинетах приема посетителей консультативно-педиатрического, диагностического отделения и отделения восстановительной медицины, - рассказали в минздраве Свердловской области.

Отметим, что поликлиника была построена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он рассчитан до 2024 года и подразумевает возведение еще 40 детских больниц.