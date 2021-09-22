На Урале остаются свободными 12% ковидных коек

Пока коек для тяжелых коронавирусных больных в Свердловской области хватает Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области остаются свободными 12% коек для больных с коронавирусом. При этом, в уральской столице на этой неделе в разряд ковидных коек перевели еще 200 коек.

- На сегодняшний день 12% коек свободно. Достаточно свободно и реанимационных коек. В Сысерть мы госпитализировали больных из Екатеринбурга во время всех подъемов заболеваемости, а там достаточно слаженно работает ковидный госпиталь. Он имеет достаточно серьезный опыт работы с ковидными больными. Ничего страшного не вижу в том, что туда везут больных из Екатеринбурга, - заявил Павел Креков.

По словам Крекова, сегодня открывается больше ста коек в самом Екатеринбурге.

- Это пока достаточно для города. Хотя определенный рост по сравнению с прошлой неделей есть. Мы дополнительно открыли койки на севере области. Это делается в зависимости от ситуации. Пока нет необходимости кардинально увеличивать количество коек, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.

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