Свердловская область в середине пути к созданию коллективного иммунитета от COVID-19

Павел Креков: уральцы продолжают формировать коллективный иммунитет от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область сейчас находится в середине пути к формированию коллективного иммунитета. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Мы вакцинировали примерно половину от того количества людей, которое нам необходимо для защитной прослойки в обществе и появления коллективного иммунитета. Мы прорабатываем поощрительные меры. Это будет сделано и на предприятиях, и в бюджетной сфере и во внебюджетной сфере. Наша задача – не заставлять людей, и не принуждать их, а убеждать в том, что вакцинироваться необходимо. Это защита жизни человека, - говорит Креков.

В целом, по словам заместителя главы региона, система здравоохранения сегодня работает с меньшим количеством коронавирусных коек, хотя мы были вынуждены о возвращении в разряд ковидных коек около 200 коек на территории региона, из них 100 – на территории Екатеринбурга.

- Это делается для того, чтобы обеспечить необходимым количеством коек тех людей, которые будут нуждаться в серьезном лечении. У нас достаточно медикаментов, - констатировал Креков.

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