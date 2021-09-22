Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству проведенных тестов на коронавирус

В Свердловской области провели уже больше пяти миллионов исследований проб на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по абсолютному количеству проведенных тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Регион занял четвертое место в списке из 15 субъектов РФ, уступив только Московской области, Москве и Санкт-Петербургу.

- По состоянию на 22.09.2021 проведено 187,7 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: скриншот с сайта Роспотребнадзора

По последним опубликованным оперштабом Свердловской области данным на 18 сентября, в регионе общее количество проведенных исследований за все время пандемии составляет 5 978 594.