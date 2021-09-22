В Нижнем Тагиле полиция ищет похитителя велосипеда в красной ветровке

Инцидент произошел около дома №11 на улице Космонавтов. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Полиция Нижнего Тагила ищет молодого человека в красной ветровке, который украл велосипед «BMX». Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Инцидент произошел около дома №11 на улице Космонавтов. Кражу сняла камера видеонаблюдения.

- По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража), - говорится в сообщении.

На записях с камеры видно, что сначала молодой человек в красном анораке наблюдает за велосипедом, который оставили без присмотра и не пристегнули замком. Затем он оглядывается по сторонам, подходит к транспорту и уезжает на нем с довольной улыбкой.

Хозяин велосипеда оценил ущерб в 15 тысяч рублей. Полиция просит тех, кто знает что-то об инциденте и о молодом человеке с камер, сообщить по телефону: 8(3435) 97-64-02.

В Екатеринбурге 15 июля 2021 года 40-леьний мужчина украл велосипед с парковки торгового центра в Верх-Исетском районе. Транспорт был дорогостоящим. Его оценили в 29 тысяч. С кражей злоумышленник справился за 30 секунд. Он успел подойти к велосипеду, достать из рюкзака ножницы по металлу и, осмотреться по сторонам и перекусить противоугонный трос. Полиция нашла вора.

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