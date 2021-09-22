Сто тысяч уральцев ревакцинировались от COVID-19

Павел Креков раскрыл число ревакцинированных свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сто тысяч жителей Екатеринбурга и Свердловской области прошли полную ревакцинацию от коронавируса. Часть из них поставили два компонента вакцины «Спутник V», другая часть – «Спутник Лайт». Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Также он сообщил о том, что делать, если возникают проблемы с получением QR-кодов на сайте Госуслуг.

- Нужно обратиться в call-центры поликлиник, - сказал Павел Креков.

Напомним, что в Свердловской области продолжает расти смертность от коронавируса. Очередной рекорд поставлен 22 сентября – 38 жертв COVID-19.

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