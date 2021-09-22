Центробанк нашел нелегальную финансовую компанию в центре Екатеринбурга

На сайте компании указано, что их задача - «эффективно управлять средствами на торговом счете клиента» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, размещенном на сайте Банка России, попала фирма «IPO FINANCE», офис которой расположен на улице Малышева в Екатеринбурге. Компания была зарегистрирована в марте 2021 года, однако до сих пор не получила необходимую лицензию Банка России.

Представители фирмы, рекламируя свои услуги, обещают клиентам консультации в сфере финансовых рынков, при этом обещают неплохие доходы. На сайте компании указано, что их задача - «эффективно управлять средствами на торговом счете клиента». По договору работники фирмы должны получить доступ к этому счету, чтобы самим подавать торговые поручения и совершать от имени клиента любые другие действия.

- Получение доступа к брокерскому счету клиента для совершения операций с активами говорит о том, что компания оказывает услугу доверительного управления ценными бумагами. Это лицензируемый вид деятельности,. Таким образом, в работе компании обнаружены признаки деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отсутствие соответствующей лицензии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе по связям с общественностью Уральское ГУ Банка России.

Как отметила отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина, обращаясь к нелегальным участникам финансового рынка, клиент оказывается вне правового поля и появляется риск того, что деньги могут быть инвестированы не лучшим образом.

- Стандартный брокерский договор запрещает передачу ключей доступа третьим лицам. Если ключ все же передан некой фирме, это нарушает договор, значит, если клиент потеряет деньги, предъявлять претензии будет не к кому. Кроме того, если будут совершены какие-то противоправные действия с использованием счета, вся ответственность ляжет на клиента, - отметила Елена Дружинина.

Специалисты Центробанка передали информацию о компании в прокуратуру для рассмотрения вопроса о применении к ней мер.