Полиции Нижнего Тагила нужно почти 90 новых сотрудников

В Нижнем Тагиле не хватает полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2021 года в полиции Нижнего Тагила открыто одновременно 90 вакантных мест. В МУ МВД «Нижнетагильское» на службу требуются 23 оперуполномоченных, 30 полицейских, 5 полицейских-водителей.

Кроме этого, на работу готовы принять десять участковых уполномоченных и столько же сотрудников ДПС. Еще нужны десять следователей, имеющих высшее юридическое образование. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Для несения службы в рядах правоохранителей нужно обладать крепким здоровьем и отличной физической подготовкой, а также наличием военного билета.

Полицейским и инспекторам ДПС готовы платить в среднем 27 тысяч рублей, оперуполномоченным, следователям и участковым - по 35 тысяч рублей. Заработок растет в зависимости от характера работы и выслуги лет.