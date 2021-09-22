Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в больницах

Свердловчане рассказывают, что в ЦГКБ №23 скопилась очередь из 40 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на огромные очереди в больнице №23. Об этом сообществу «ВКонтакте» «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» сообщили подписчики.

- Кто открыть, кто закрыть больничный – все стоят в одной очереди. Пока стоишь в ней, можно смело продлевать. Очередь из 40 человек, в помещении места не хватает, уже на улице стоят, - говорится в сообщении.

Пост появился 21 сентября. В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» рассказали, что проблема с очередями возникла из-за подъема сезонной заболеваемости.

- Администрации больниц принимают все возможные меры для снятия напряженности, - сообщили в ведомстве.

Ранее, 21 сентября, появились сообщения об очередях в поликлиниках Детской городской больницы в Нижнем Тагиле. В Минздраве Свердловской области объяснил, что это связано с сезонным подъемом заболеваемости из-за пониженной температуры воздуха на улице и отсутствия отопления в квартирах, детских садах, школах и производственных помещениях.

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