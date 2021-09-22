В полиции прокомментировали случившееся в школе Туринска

Полиция проводила тренировку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 22 сентября, несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили о задержанном в Туринске мужчине. Якобы он пришел в школу с ружьем.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых успокоил жителей свердловской области и туринска в частности, сообщив что ничего криминально в городе не происходит

- В муниципальном образовании, о котором идет речь, и в упомянутой школе местные правоохранительные органы проводят плановую тренировку по действию при возникновении разных чрезвычайных ситуаций. Она уже завершена, и учебное заведение работает в штатном режиме, - отметил в разговоре с «КП» полковник Горелых.