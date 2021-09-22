Дороги в Екатеринбурге будут мыть до наступления холодов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге водители пожаловались на обледеневшие из-за коммунальных служб дороги. Все дело в том, что дорожная техника якобы моет проезжую часть ночью - в то время, когда на улице уже стоит минусовая температура. В мэрии Екатеринбурга ответили водителям, обвиняющим коммунальные службы в катке на дороге, и заверили, что коммунальщики выезжают в дневное время.
- Коммунальные службы работают в обычном режиме. Они все переведены на мойку в день. Сегодня, например, весь ночной выход техники, по данным районных администраций, уже переведен в день. В ночь сегодня не работали комбинированные машины, - рассказала на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова.
Она также отметила, что техника коммунальных служб перестанет выезжать на уборки улиц, как только отрицательная температура будет держаться и в ночное и дневное время.
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