В больнице Екатеринбурга проводят проверку сообщений о тараканах в еде

В больнице утверждают, что все эпидемиологические меры проводятся по графику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В интернете появились сообщения СМИ о том, что в центральной городской клинической больнице №6 пациенты жалуются на тараканов в еде. В больнице «КП Екатеринбург» сообщили, что проверяют эту информацию.

- По данной информации проводится внутренняя проверка. То, что касается эпидемиологических мер, все делается по графику, проводятся все санобработки, - рассказали в поликлинике.

В ЦГКБ №6 отметили, что личных обращений и жалоб от пациентов на насекомых им не поступало.

В середине сентября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что кухню в детском саду в Березовском городском округе заполонили тараканы. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

Инцидент произошел в детский сад № 30 в поселке Сарапулка. Специалисты будут оценивать частоту и качество уборкипомещений. Кроме того, они обратят внимание на дезинфекцию.

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