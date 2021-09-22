В Екатеринбурге ссора двух мужчин закончилась поножовщиной и смертью

Подозреваемому теперь грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 31-летнего местного жителя подозревают в убийстве. По данным следствия, 21 сентября он поссорился с незнакомым 35-летним мужчиной на улице. В ходе конфликта он достал тычковый нож и ударил им оппонента в живот, об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Находившиеся рядом граждане разняли конфликтующих, после чего мужчины разошлись. Однако через некоторое время потерпевший скончался от причиненного ему ранения, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел у дома по улице Конотопской. Сообщение о случившемся поступило экипажу Росгвардии, который патрулировал улицы Екатеринбурга. Сотрудники опросили очевидцев и установили приметы злоумышленника.

Подозреваемый попытался избавиться от ножа, завернув его в тряпку и спрятав в укромном месте на общей кухне коммунальной квартиры. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- В результате патрулирования прилегающей территории напротив дома на улице Ереванской экипаж Росгвардии обнаружил и задержал мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Очевидцы подтвердили его причастность к содеянному, - говорится в сообщении управления Росгвардии по Свердловской области.

Мужчину доставили в отделение полиции. В городском УМВД уточнили, что задержанный местный житель уже был раньше судим за угон и разбойное нападение. Силовики также обнаружили орудие убийства.

- Подозреваемый попытался избавиться от него, завернув в тряпку и спрятав в укромном месте на общей кухне коммунальной квартиры по улице Ереванской, где он проживает, - говорится в сообщении полиции.

Мужчину подозревают в том, что он ударил тычковым ножом оппонента в живот. Фото: СУ СКР по Свердловской области

На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция и следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося и собирать доказательства. Силовики уже проверили место происшествия, допросили некоторых свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз.

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