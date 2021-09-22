В Екатеринбурге начнут судить мужчину, сварившего часть тела убитого, чтобы скрыть преступление

Уголовное дело в отношении екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве, будет рассматривать Кировский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который сварил часть тела убитого, чтобы скрыть преступление. Все произошло в начале марта 2021 года. Обвиняемый напился и во время ссоры убил человека возле домов по улице Вилонова рядом с местом своей работы.

- Злоумышленник нанес потерпевшему не менее пяти ударов руками в голову и не менее одного удара в плечо, отчего тот упал на землю. После чего с силой стал сжимать руками шею последнего. В результате указанный действий потерпевший скончался от механической асфиксии. Тело своего знакомого злоумышленник спрятал на складе магазина, в котором работал дворником, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Спустя некоторое время обвиняемый решил избавиться от тела и топором расчленил туловище убитого, сложив часть из них в мешки. То, что не влезло, он решил сварить и смыть в канализацию. Однако сделать у него это не получилось.

За убийство мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Екатеринбурга.