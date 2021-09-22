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Происшествия22 сентября 2021 9:36

Спасатели потушили огонь на территории деревообрабатывающего предприятия в Карпинске

Площадь пожара составила 864 квадратных метров
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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К счастью, в пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

К счастью, в пожаре никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели потушили огонь в административном здании на территории деревообрабатывающего предприятия в Карпинске. По уточненной информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 864 квадратных метров. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

- В 09:50 открытое горение на пожаре в Карпинске ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте возгорания работают 17 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Напомним, административное здание на территории деревообрабатывающего предприятия вспыхнуло утром, 22 сентября. Огонь охватил кровлю и помещение. Спасатели сообщали, что быстрому распространению огня способствовали сгораемые конструкции крыши и большая горючая загрузка внутри здания.