В Свердловской области женщина впала в кому после нападения любовника

Дебошир отрицает вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде мужчина жестоко избил сожительницу. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в местном отделе полиции, у женщины диагностирована черепно-мозговая травма, перелом челюсти, ушиб головного мозга тяжелой степени и многочисленные гематомы. 55-летняя свердловчанка впала в кому, она находится в больнице.

Примечательно, что предполагаемый виновник свою причастность отрицает.

- На месте происшествия полицейские опросили сестру потерпевшей, которая пояснила, что родственница неоднократно жаловалась на то, что её сожитель ее избивает, а сегодня она потеряла сознание, - отмечают в МО МВД России «Тавдинский».

Следователи полиции возбудили дело по статье ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.