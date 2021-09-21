В поселке Бобровский пропал 63-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В поселке Бобровский Свердловской области волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 63-летнего Александра Васильевича Чухонцева. Мужчина перестал выходить на связь с родными 17 сентября, именно с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 197 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, короткие, голубые глаза, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения мужчина был одет в темно-синюю джинсовку, футболку, темно-синие джинсы и темно-коричневые туфли. Волонтеры добавляют, что он может передвигаться на иномарке Kia Spectra темно-фиолетового цвета.

Если вы знаете, где может находиться Александр Чухонцев, сообщите по номеру горячей линии 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».