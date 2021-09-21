В Екатеринбурге школу № 41 построят по концессионному соглашению

Ранее здание учебного заведения снесли из-за его аварийности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия объявила о строительстве школы № 41 в в рамках концессионного соглашения, она появится по адресу улица Котельникова, 5а. Подобный проект в уральской столице реализуют впервые. Ранее здание учебного заведения снесли из-за его аварийности.

- Земельный участок находится в муниципальной собственности, проектная документация учебного заведения на 925 мест готова, в течение октября – ноября состоится передача этого имущественного комплекса через региональное правительство концессионеру, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что школу начнут строить в 2022 году, окончание работ намечено на 2024 год. Для детей и родителей это будет обычная муниципальная школа. Напомним, из-за сноса предыдущего здания ученикам пришлось перебираться школу № 57 на Белореченской улице.