Подрядчики считают, что у тагильских хоккеистов не возникнет проблем с началом нового сезона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле к зиме появится новая хоккейная коробка на площадке корта ХК «Мечта». Старый спортивный объект уже начали демонтировать, а на место стройки приехал глава города Владислав Пинаев. Кстати, подрядчики прибыли сюда уже 7 сентября. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

Все подготовительные работы уже выполнены. Кроме того, была опубликована заявка на получение новой хоккейной коробки. Она прибудет на место в течение двух недель.

- Окончание строительных работ запланировано на 30 октября. Подрядчики считают, что у тагильских хоккеистов не возникнет проблем с началом нового сезона из-за отсутствия нового корта, - отметили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев добавил, что на реконструкцию корта выделено около четырех миллионов. А в будущем на объекте может появиться искусственный газон.