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Общество21 сентября 2021 19:09

В московском аэропорту массово задерживаются самолеты «Уральских авиалиний»

Ситуацией заинтересовалась уральская транспортная прокуратура
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Если найдутся нарушения прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования

Если найдутся нарушения прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку после того, как в СМИ стала распространяться информация о задержках рейсов авиакомпании «Уральские Авиалинии» в московском аэропорту «Домодедово».

- Транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, - отметили в пресс-службе ведомства.

Если найдутся нарушения прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, накануне самолет, летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту из-за смерти пассажирки. Об этом сообщали «Уральские авиалинии», которые совершали рейс. В полете женщине стало плохо. Экипаж воздушного судна и врач-пассажир пытались ей помочь. Однако она умерла до приземления.