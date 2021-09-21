В московском аэропорту массово задерживаются самолеты «Уральских авиалиний»

Если найдутся нарушения прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку после того, как в СМИ стала распространяться информация о задержках рейсов авиакомпании «Уральские Авиалинии» в московском аэропорту «Домодедово».

- Транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, - отметили в пресс-службе ведомства.

Если найдутся нарушения прав пассажиров, будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, накануне самолет, летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту из-за смерти пассажирки. Об этом сообщали «Уральские авиалинии», которые совершали рейс. В полете женщине стало плохо. Экипаж воздушного судна и врач-пассажир пытались ей помочь. Однако она умерла до приземления.