В Екатеринбурге во второй раз пройдет Уральская неделя гордости

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В Екатеринбурге ресурсный центр для ЛГБТ-сообщества второй раз в своей истории проведет фестиваль Ural Pride Week, которая больше известна как неделя гордости. Программа мероприятия пока не определена, однако организаторы уже сообщили, что все пройдет в октябре этого года.

- Мы приготовили для вас много всего интересного и скоро начнем постепенно рассказывать обо всем. Вас ждут коллаборации с нашими новыми и старыми друзьями, полюбившиеся вам с прошлого года вечеринки и новые форматы мероприятий – выставки и творческие встречи, - сообщили в пресс-службе ресурсного центра.

Напомним, накануне представители казачьей организации пришли с проверкой на осеннюю ярмарку в музей советского быта. На этом мероприятии, в котором участвовал и ресурсный центр для ЛГБТ-сообщества, молодые художники и ремесленники уральской столицы представили свои работы. За неделю до запланированной «арт-барахолки» организаторам стали поступать угрозы.