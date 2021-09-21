В Екатеринбурге 49-летняя женщина перевела мошенникам миллион рублей

Женщина обратилась с заявлением в полицию 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летняя местная жительница лишилась миллиона рублей после звонка телефонный мошенников. Женщина обратилась с заявлением в полицию 18 сентября и рассказала, что накануне ей позвонили незнакомая девушка и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она рассказала, что с ее счета пытаются списать все деньги.

- Затем потерпевшую перевели на мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что в отношении неизвестных по факту неправомерных финансовых операций ведется расследование, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Также екатеринбурженке рассказали, что она может помочь в поимке преступников, для этого необходимо оформить на себя банковский кредит, а полученные деньги перевести на «резервные» ячейки

В итоге доверчивая женщина получила в банке необходимые средства и поместила их на указанные счета. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».