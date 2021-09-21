Екатеринбург накроет смогом до конца недели

Известно, что предупреждение действует с конца 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Свердловскую область накроет смогом до конца недели. Синоптики уральского Гидрометцентра выпустили предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий. Известно, что оно действует с конца 21 сентября.

- С 20 часов 21 сентября до 20 часов 26 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщают синоптики уральского Гидрометцентра.

Рассчитывается, что предупреждение отменят 26 сентября с 20:00. Напомним, накануне Екатеринбург утром 21 сентября затянуло туманом. Атмосферное явление заметили в нескольких районах города. Так, например, на туман обратили внимание жители Сортировки и Широкой речки. В Уральском гидрометцентре рассказали, что жители Екатеринбурга наблюдали дымку.