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Общество21 сентября 2021 17:33

В Нижнем Тагиле приставы арестовали Mercedes должника по электроэнергии

Мужчина не сможет пользоваться автомобилем до тех пор, пока не погасит задолженность
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования

Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали у местного жителя Mercedes, когда узнали, что он задолжал 50 тысяч рублей за электроэнергию. Энергетики обратились в суд в июне этого года, и в этом же месяце было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем.

- Все предпринятые меры не побудили неплательщика погасить задолженность. Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования, - отметили в пресс-службе «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Мужчина не сможет пользоваться автомобилем до тех пор, пока не погасит задолженность. Если он не сделает этого в течение трех месяцев, автомобиль будет выставлен на торги. Известно, что всего тагильчане задолжали за электроэнергию 29 миллионов.