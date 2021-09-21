В Нижнем Тагиле приставы арестовали Mercedes должника по электроэнергии

Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали у местного жителя Mercedes, когда узнали, что он задолжал 50 тысяч рублей за электроэнергию. Энергетики обратились в суд в июне этого года, и в этом же месяце было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем.
- Все предпринятые меры не побудили неплательщика погасить задолженность. Транспортное средство оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования, - отметили в пресс-службе «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».
Мужчина не сможет пользоваться автомобилем до тех пор, пока не погасит задолженность. Если он не сделает этого в течение трех месяцев, автомобиль будет выставлен на торги. Известно, что всего тагильчане задолжали за электроэнергию 29 миллионов.