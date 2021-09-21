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Общество21 сентября 2021 17:13

В Екатеринбурге на торги выставили историческое здание 19 века

Усадьба Паршученкова уйдет с молотка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: сервис 2GIS

Фото: сервис 2GIS

В Екатеринбурге на торги выставили старинное здание 19 века: усадьбу Паршученкова, которая расположена на проспекте Ленина. Объявление об аукционе появилось на сайте акционерного общества «ДОМ.РФ». Начальную стоимость лота оценивают в 23.5 миллиона рублей.

- Площадь продаваемого здания составляет 532.4 квадратных метра, также рядом с ним расположен земельный участок площадью 0.1 гектара. Является объектом культурного наследия от 28.12.2001, - сообщается в объявлении.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 11 октября. Напомним, накануне стало известно, что мэрия Нижнего Тагила решила продать полуразрушенный памятник архитектуры XIX века - старообрядческую часовню, построенную по заказу купца Павла Тарасовича Аксенова по проспекту Ленина, 3,а.