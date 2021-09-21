Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 16:16

В Екатеринбурге заменят 162 лифта в 45 домах

На это потратят больше 378 миллионов рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заменять будут лифты, которые эксплуатируют уже больше 25 лет

Заменять будут лифты, которые эксплуатируют уже больше 25 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году заменят 162 лифта в 45 домах. На это потратят больше 378 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации города.

- На сегодняшний день из 162 лифтов, запланированных к замене в текущем году, установлено, принято Ростехнадзором и введено в эксплуатацию 107 подъемных механизмов, - говорится в сообщении.

Заменять лифты будут по программе «Обеспечение комфортной среды проживания в жилищном фонде Екатеринбурга». 137 миллионов рублей выделят из бюджета Екатеринбурга. Еще столько же в виде субсидии направят из областного бюджета. 113,6 миллиона предоставят собственники помещений.

Заменять будут лифты, которые эксплуатируют уже больше 25 лет. Всего в Екатеринбурге действуют 11 тысяч лифтов. Из них менять пора около двух тысяч механизмов.

В феврале 2021 года мэрия сообщала, что планируется заменить 161 лифт в 44 домах. На это хотели потратить больше 406 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка