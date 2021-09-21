В Екатеринбурге заменят 162 лифта в 45 домах

Заменять будут лифты, которые эксплуатируют уже больше 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году заменят 162 лифта в 45 домах. На это потратят больше 378 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации города.

- На сегодняшний день из 162 лифтов, запланированных к замене в текущем году, установлено, принято Ростехнадзором и введено в эксплуатацию 107 подъемных механизмов, - говорится в сообщении.

Заменять лифты будут по программе «Обеспечение комфортной среды проживания в жилищном фонде Екатеринбурга». 137 миллионов рублей выделят из бюджета Екатеринбурга. Еще столько же в виде субсидии направят из областного бюджета. 113,6 миллиона предоставят собственники помещений.

Заменять будут лифты, которые эксплуатируют уже больше 25 лет. Всего в Екатеринбурге действуют 11 тысяч лифтов. Из них менять пора около двух тысяч механизмов.

В феврале 2021 года мэрия сообщала, что планируется заменить 161 лифт в 44 домах. На это хотели потратить больше 406 миллионов рублей.

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