СвЖД перенесла остановочный пункт Шутём в Свердловской области для удобства пассажиров

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Место строительства новых платформ было согласовано с администрацией Шалинского городского округа.

С 22 сентября пригородные поезда, для которых предусмотрена остановка на о.п. Шутём, начнут останавливаться у новых посадочных платформ. Это касается поездов, курсирующих на направлении Пермь-2 – Кордон – Шаля: №№ 7175, 7176, 7275, 7276, 7177, 7178.

Информирование пассажиров о переносе остановки пригородных поездов к новым платформам организовано на станциях и остановочных пунктах, в поездах по громкой связи.

С информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях, на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный).