В Екатеринбурге утвердили список дворов, которые благоустроят в 2022 году

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге мэрия утвердила список дворов, которые благоустроят в 2022 году. Постановление подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. В окончательный список попали 12 площадок, расположенные по всему городу.

- Территории для благоустройства находятся на следующих улицах: переулок Теплоходный и Ученические, Мамина-Сибиряка, Первомайская, Чкалова, Московская, Карла Маркса, Агрономическая Авиационная, Восстания и Кировградская, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, в этот список попали Преображенский парк и парк Солнечных аллей. Проекты утверждены решениями общих собраний общественных комиссий и собственников помещений. Планируется, что здесь будет проведен ремонт проездов, установят скамейки и налажено освещение дворов. Также, по желанию жителей в каждом дворе могут быть добавлены дополнительные элементы благоустройства