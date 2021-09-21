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Общество21 сентября 2021 15:50

Мэрия Екатеринбурга отчиталась об исполнении городского бюджета

За первое полугодие 2021 года доходы составили 25,65 миллиарда рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
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При этом администрация подчеркивает, что цифры показывают положительную динамику

При этом администрация подчеркивает, что цифры показывают положительную динамику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга представила отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2021 года на заседании Гордумы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По итогам первого полугодия доходы бюджета составили 25,65 миллиарда рублей (50,9 % к плану), - говорится в сообщении.

Расходы за первые шесть месяцев составили 22,89 миллиарда рублей. Это составляет 42,9 % от плана. Мэрия отмечает, что больше 70 % расходов направили на социальную сферу. 50% из них финансировали в образование.

- В целом, исполнение бюджета города в первом полугодии идет по плану, - говорится в сообщении администрации.

При этом администрация подчеркивает, что цифры показывают положительную динамику. Согласно плану, утвержденному на 2021 год, доходы бюджета должны составить 50,37 миллиарда рублей, а расходы – 53,37 миллиарда рублей.

На заседании Гордумы депутаты утвердили представленный мэрией отчет.

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