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Общество21 сентября 2021 15:27

В Екатеринбурге микрофинансовую фирму оштрафовали за письма с угрозами своему клиенту

В ноябре прошлого года женщина оформила в организации небольшой займ
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Организация пыталась оспорить это решение, но суд встал на сторону пострадавшей

Организация пыталась оспорить это решение, но суд встал на сторону пострадавшей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге микрокредитную организацию оштрафовали на 200 тысяч за отправку своей клиентке писем с угрозами. Во время разбирательства выяснилось, что женщина в сентябре 2020 года оформила займ в ООО «Поколение» на 8600 рублей, причем 1998 рублей у не списали в тот же день в качестве комиссии.

А через 10 дней екатеринбуржекнка стала получать частые сообщения от неизвестных, которые требовали погасить долг. Письма приходили в мессендежеры и в социальных сетях, при этом в них не было данных о кредиторах, сумме долга и каких-либо контактов.

- Зато в сообщениях активно использовались выражения, унижающие честь и достоинство должника и ее близких, высказывались угрозы жизни и здоровью должницы. Взаимодействие с женщиной осуществлялось с абонентских номеров, не принадлежащих юридическому лицу, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Женщина обратилась в федеральную службу судебных приставов, специалисты составили протокол об административном правонарушении. Организация пыталась оспорить это решение, но суд встал на сторону пострадавшей.