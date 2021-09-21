Уральские чиновники, прогнозируя погоду, опираются на приметы

В августе 2016 года министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предсказал холодную зиму на Урале по красной рябине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не за горами зима. По прогнозу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, она будет суровой. А вот осень предстоит дождливая, и свидетельствуют тому народные приметы. Об этом в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) рассказал замминистра ЖКХ Андрей Кислицын.

- Мы ориентируемся на официальные прогнозы Росгидромета, но знакомимся со всеми мнениями. Даже с народными приметами. Сегодня, допустим, Рождество Богородицы. Значит, если с утра туман, то будет осень дождливая. Туман сегодня был, - отметил замминистра.

В связи с прогнозами погоды запас материально-технических ресурсов на сегодня выведен уже на 117%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Кислицын предсказал свердловчанам морозную зиму. Он отметил, что в связи с прогнозами запас материально-технических ресурсов на сегодня выведен уже на 117%.

Склонность доверять народным приметам при прогнозировании погоды, за коммунальщиками замечали и раньше. Так, в августе 2016 года министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предсказал холодную зиму на Урале. Выводы он сделал на основе народной приметы о красной рябине. Предсказание, кстати, сбылось. В тот год температура опускалась до −39°C.

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