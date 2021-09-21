Депутаты Екатеринбурга не согласовали строительство «Баден-Бадена» на берегу Шарташа

Фото: Instagram министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой

Депутаты гордумы Екатеринбурга выступили против изменения зон земельных участков для строительства «Баден-Бадена» на берегу Шарташа. Для возведения объекта нужно было перевести земельные участки из зоны отдыха населения в зону центра обслуживания рекреационных территорий.

- Озеро Шарташ и Шарташский лесопарк - это проблемная зона. Строить там банный комплекс недопустимо - будут протесты. Кроме того, гидрологических исследований по Шарташу еще нет. Там рядом находится карьер. Если вы сделаете комплекс, то он просто рухнет,- зявил депутат думы Константин Киселев.

Напомним, идея о строительстве «Баден-Бадена» была озвучена в марте этого года. Проект одобрили Правительственная комиссия и участники открытых общественных слушаний. По сообщениям Министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект направлен на развитие Шарташского лесного парка и туристской инфраструктуры города. В проект собирались вложить 400 миллионов рублей.

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