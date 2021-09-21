В Екатеринбурге 13-летняя школьница хотела покончить с собой из-за домогательств отчима

Материалы проверки будут переданы в следственный отдел СКР. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге проверят семью из Ленинского района, проживающей на улице Серафимы Дерябиной. 16 сентября из дома ушла 13-летняя девочка, полиция начала поиски. Спустя сутки она вернулась, но пришлось давать объяснения в полиции.

- Девочка заявила, что ушла из дома, чтобы покончить с собой. По ее словам, ее домогается отчим, который гладит ее по ногам и животу. Кроме этого мать много пьет и часто наказывает ее физически, - отметил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Материалы проверки будут переданы в следственный отдел СКР. В пресс-службе УМВД отметили, что девочка вернулась домой самостоятельно.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге арестовали мужчину, который надругался над дочерью сожительницы.