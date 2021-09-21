ЕВРАЗ открывает IT-академию для школьников Нижнего Тагила

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле открывается IT-Академия для школьников. Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Участники академии научатся различным языкам программирования, узнают азы проектирования и 3D макетирования, освоят методы разработки программного обеспечения и способы обработки информации. Обучение поможет выпускникам школ определиться с выбором будущей профессии и наметить свой жизненный путь.

«На занятиях учеников ждут лекции, практические упражнения, в том числе, непосредственное участие в реализации проектов на ЕВРАЗ НТМК, – отметила директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко, – Обучение будет проходить в творческой, демократичной обстановке. Насыщенная и доступная учебная программа поможет юным тагильчанам раскрыть свой интеллектуальный потенциал, творческие способности и создать базис профессии».

Выпускники IT академии получат сертификат об обучении по программе дополнительного образования. Они будут уметь устанавливать и настраивать инструментальные средства для реализации программных продуктов, разрабатывать и поддерживать проекты на языках программирования, решать задачи обработки данных, анализировать структуру данных, выполнять тестирование и отладку программного обеспечения, применять современные инструментальные средства при разработке программного обеспечения (Desktop приложений), применять Web-технологии при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений и многое другое.

Компания направила на реализацию проекта 845 тысяч рублей. Обучение будет проходить два раза в неделю в течение восьми месяцев. Школьники, прошедшие конкурсный отбор, будут учиться бесплатно. Количество бесплатных мест ограничено.

Подать заявку на участие может любой желающий до конца сентября, для этого нужно ответить на вопросы анкеты по ссылке https://ilogic.school/. Заполнение анкеты требует базовых знаний по физике, математике, информатике. Обучение будет проходить в центре «Мой бизнес» (ул. Мира, 2А), подробнее о правилах приема, графике обучения и содержании программы можно узнать по телефону: 8 912 222 9500.