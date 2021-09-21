Мэрия определилась с темой ледового городка в Екатеринбурге в 2022 году

31 декабря в ледовом городке пройдет концерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге зимой на площади 1905 года традиционно возведут ледовый городок в стиле русских сказок. Это решили на рабочем совещании по подготовке города к предстоящему Новому году.

- Перед зданием ратуши разместится сразу несколько горок разной высоты, ярмарочные ряды, фотозоны, сцена для проведения концертов, - говорится на сайте мэрии.

Также в городке будут ледовые скульптуры и праздничная елка. Площадка откроется 29 декабря. Будет развлекательная программа и новогодний салют. 31 декабря в ледовом городке пройдет концерт. А в саму новогоднюю ночь после поздравления президента запустят фейерверк.

Кроме того, ледовый городок и улицы города украсят иллюминацией. Зимой пройдет традиционный конкурс «Новогодний Екатеринбург – 2022». Учреждения и организации, которые примут участие в состязании, украсят фасады и входные группы. Помимо этого, муниципальные учреждения организуют тематические развлекательные мероприятия на зимние каникулы.

В конце совещания глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что новогодние праздники должны быть организованы на самом высоком уровне.

- Направить необходимые ресурсы на организацию достойных новогодних мероприятий и скоординировать работу с предприятиями и организациями города в этом направлении. Новогодний Екатеринбург в этом году должен стать особенно красивым, - поручил он.

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